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В Саратовской области действуют 44 объекта сельского туризма

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На данный момент в области осуществляют деятельность 44 объекта сельского туризма: базы отдыха, сельские гостевые дома, крестьянско-фермерские хозяйства, загородные клубы.

На базе этих объектов организовано предоставление услуг размещения, охоты, рыбалки, проката лодок и катеров, посещение пчеловодческих пасек, конеферм. В зимний период – катание на коньках и лыжах. Кроме того, предоставлены услуги по сбору грибов, ягод, заготовке лекарственных трав, банных веников, а также, дегустация экологически чистой продукции местного производства.

На летние месяцы запланирован фестиваль «Питерская мельница», «Фестиваль пирога» в Духовницком районе, «Хлебная пристань» в Марксе, «Фестиваль подсолнуха» в Ершовском районе, медовый праздник «Балы тау» в с.Балтай, «Багаевские яблочки» в Саратовском районе, арбузный парад-карнавал «Арбузная феерия» в р.п. Ровное, фестиваль «Мраморное мясо» в с.Александров Гай и многие другие.

Все мероприятия и объекты сельского туризма адаптированы под семейный отдых: пока родители отдыхают, дети смогут, к примеру, посетить животноводческие хозяйства и фермы.

Вся информация о сельском туризме и событийных мероприятиях доступна на интернет-ресурсах комитета по туризму. Реестр всех объектов сельского туризма размещен на официальном портале Правительства области в разделе «Отдых и туризм».