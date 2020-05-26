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В конце недели закончат учебу 16,4 тысяч саратовских старшеклассников

Новости
В конце недели закончат учебу 16,4 тысяч саратовских старшеклассников

В эту пятницу, 29 мая, учебный год завершится для более чем 16,4 тысяч учеников из 629 старших классов муниципальных школ города Саратова.

Ученики 9-11 завершают занятия согласно рекомендациям министерства образования области и комитета по образованию администрации города Саратова.

Для учащихся 10 классов в школах продолжится воспитательная работа. В соответствии с рекомендациями министерства просвещения России, школы подготовят для подростков консультации, развивающие занятия и мастер-классы, разработанные с учетом их потребностей и интересов. При этом на период, когда будут действовать ограничения, связанные со сложной эпидемической ситуации, мероприятия будут проводиться с применением дистанционных технологий.

Напомним, праздник «Последнего звонка» в общеобразовательных учреждениях Саратова также пройдет 29 мая в дистанционном формате. Для этого комитет по образованию администрации города создал группу «Саратов. Выпуск-2020» в социальной сети «ВКонтакте». Паблик рассчитан на то, что выпускники, их родители и педагоги примут участие в челленджах «За все благодарим», «Звенит звонок», «Школьные годы чудесные», «Выпуск 2020: 1 класс – 11 класс» и в онлайн-акциях «Капсула времени», «Школьные трансляции на самоизоляции». После этого материалы будут размещены на страницах в социальных сетях с хэштегами #СаратовВыпускник2020, #СаратовПоследнийзвонок2020, #Выпускник2020.

Государственная итоговая аттестация для девятиклассников, как ранее сообщили представители Рособрнадзора, в 2020 году проводиться не будет, а Единый госэкзамен сдадут только те выпускники, кто собирается поступать в вузы в этом году. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.

ЕГЭ в текущем году стартует по всей стране 29 июня. До этого школы будут помогать ученикам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.