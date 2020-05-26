Дипломный спектакль студентов Театрального института, курса Артёма Кузина — участник онлайн-программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля

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Спектакль-фантазии «Салтан» по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина уже год идёт на Исторической сцене Саратовского ТЮЗа. Взяв за основу спектакля хрестоматийные строки пушкинской сказки, студенты Театрального института СГК им. Собинова, мастерской Артёма Кузина попытались взглянуть на знакомый с детства сюжет, как на повод для театральных опытов по освоению техник этюда и импровизации. Жанр «фантазии» выбран не случайно, чудеса «Сказки о царе Салтане» студенты воплощают в буквальном смысле из подручных материалов — для создания образа Царевны-Лебедь им достаточно белого полотна, для превращения Салтана в комара — перчаточной куклы.Онлайновая программа XXVII Пушкинского фестиваля началась 20 мая и будет продолжаться по 8 июня, все видеотрансляции проходят на сайте фестиваля pushfest.ru (а также на сайте Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина). В его программе 22 спектакля, созданные на основе или по мотивам произведений Пушкина и других российских классиков. Осенью организаторы фестиваля планируют провести в Пскове вторую часть фестиваля в традиционном формате. География фестиваля обширная: Израиль, Литва, Финляндия, Эстония, Петербург, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край, Кемеровская, Омская, Саратовская, Тюменская, Челябинская и, конечно, Псковская области. Фестиваль проводится при поддержке СТД РФ. Познакомиться с программой фестиваля можно по ссылке: сайте http://pushfest.ru/events/.Подключиться к трансляции саратовского спектакля можно будет в это воскресенье 31 мая в 18:00 по саратовскому (17:00 по московскому времени) на главной странице сайта фестиваля!