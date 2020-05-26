Уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020

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В этом учебном году единый государственный экзамен стартует, как указывал ранее Президент России Владимир Путин, 29 июня. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.«Принятое коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях», - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзором и Рособрнадзором, принято коллегиальное решение следом за пробными экзаменами начать этап непосредственной очной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.Особое внимание участники совещания уделили вопросу защиты прав педагогов. Ближайший месяц планируется выделить школьным учителям для возможности отдыха перед экзаменационным этапом.Участники совещания подчеркнули, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.