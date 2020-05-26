Очередной видеосюжет проекта "Состав Победы" основан на информации, которая была рассекречена только в 2019 году.

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Оказывается, для защиты единственной ветки железной дороги, снабжающую осаждённый Ленинград продовольствием и оружием, использовались компактные подводные лодки — «Малютки», которые доставили врагу массу неприятностей.Весной 1943 года поступил приказ: перебросить две такие лодки из Ленинграда на Ладожское озеро. Но как это сделать, когда весь левый берег Невы занимают немцы?Единственный способ — доставить подлодки по железной дороге. Но в блокадном Ленинграде нет специальных грузовых платформ. Значит, придётся везти на обычных открытых платформах. И кому доверить такой важный груз?Вызвали машиниста Василия Еледина: «Груз первостепенной важности! «Малютку» повезёшь!»...