Американские ученые настаивают на пересмотре в США нормативов по хризотил-асбесту

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Этот труд наносит серьезный удар по приносившей огромную прибыль много лет адвокатским и строительным конторам схеме при сносе аварийных зданий в США.Как известно, в 70-е годы XX века в США во многих сферах промышленности, включая строительство, использовался асбест – группа волокнистых минералов, различающихся по своим свойствам. Амфиболовый асбест оказался очень вредным для человека веществом, а хризотиловый асбест, как впоследствии многократно доказали ученые разных стран, при контролируемом использовании не причиняет здоровью людей вреда. Несмотря на это, в стране и по всему миру началась борьба против асбеста, а в суды США хлынул шквал исков. Ситуацию использовали мошенники, придумавшие ряд коррупционных схем. В 1997 году Дональд Трам в своей книге «Искусство возвращаться» написал, что движение против асбеста было инициировано мафией. В издании The New York Post сообщается, что в период с 2010 по 2014 год средняя сумма по делам об асбесте в Нью-Йорке составила на одного истца $16 млн.Мичиганские ученые заявили: эмиссии асбеста во время работ по непрерывному сносу аварийных заброшенных жилых домов являются ничтожными. Они настаивают на пересмотре существующих в США нормативах по применению асбеста.