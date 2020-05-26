В Новониколаевском ДК продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Культура»

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В настоящее время уже завершается капитальный ремонт фасада и замена окон.«Наши учреждения и подразделения успели до пандемии разместить все заявки к торгам и проведению тендеров на строительство и капремонты культурных объектов. Все контракты заключены. По всем объектам плановые строительные и ремонтные работы начались без задержек. Никто из подрядчиков не отказался от исполнения контрактов. Поэтому строительство и ремонты в рамках нацпроекта в этом году будут проведены полном объёме и в срок», – подчеркнула министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.