Сотрудникам школ-интернатов будут выданы стимулирующие выплаты за карантинные смены

просмотров: 136

В связи с организацией с 3 мая посменной 14-дневной работы с круглосуточным пребыванием работников в учреждениях постоянного пребывания несовершеннолетних, подведомственных министерству образования области, Правительством области было решено обеспечить педагогов и других сотрудников учреждений запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода из расчета 528,45 рубля в сутки на человека. К таким учреждениям относятся школы-интернаты, центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и общеобразовательная специальная школа закрытого типа г. Маркса, закрытые на карантин.Также работникам с 3 мая на период действия режима посменной 14-дневной работы с круглосуточным пребыванием установлены выплаты стимулирующего характера за период 14-дневной работы в одной смене в размере 11500 рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку.