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Саратовские шахматисты выиграли третий межрегиональный онлайн-матч

Новости


21 мая состоялся товарищеский онлайн-матч Саратов - Уфа, посвященный 75-летию Победы.

На 40 досках в двух турах встретились сборные регионов Саратовской области и Башкортостана. Каждая сторона выставила по 5 команд по 12 человек (8 основных игроков и до 4-х запасных) в возрасте до 10, 12, 14, 16 и до 18 лет. Всего с обеих сторон в матче приняло участие вместе с запасными почти 120 юных шахматистов.

Ранее аналогичные матчи саратовцы сыграли с юношеской сборной Самарской области и с юношеской сборной Удмуртской Республики. Саратовцы в тех матчах уверенно победили с крупным счетом.

«Матч со сборной Башкортостана хорошо готовился с обеих сторон и обещал стать напряженным и интересным. Обе стороны провели специально к матчу очередные отборочные турниры для укрепления и обновления сборных. Саратовцы собрали практически всех сильнейших юных шахматистов, однако перед началом матча выяснилось, что несколько сильных игроков по разным причинам не смогут принять участие. Это частично отразилось на результатах, особенно в группе до 16 лет. Но в целом матч был товарищеский и результат был вторичен, главное - участие. Было принято решение до матча – если первый тур команда выигрывает, то во втором туре дать сыграть запасным игрокам, пусть даже это ослабит команду», - рассказал заместитель главного судьи соревнований, судья Всероссийской категории Павел Лобач.

В итоге очень упорной борьбы на всех досках саратовцы выиграли по сумме двух туров матчи в возрастах до 10, 12, 14 и до 18 лет и лишь до 16 лет уступили с минимальным счетом. Общий итог матч: 46,5 - 33,5 очка в пользу саратовцев. Подробные результаты, а также все партии и видеорепортаж с матча можно посмотреть на сайте областной федерации шахмат saratovchess.ru.

Запланированы аналогичные матчи с остальными регионами Приволжского федерального округа, а также со сборными командами других регионов России. В первой декаде июня запланирован матч со сборной Челябинской области.