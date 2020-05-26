Сегодня и 1 июня в Саратове запрещена продажа алкоголя
В соответствии с пунктом 2 части 1 Саратовской области от 29 июня 2015 года № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области», день проведения мероприятия «Последний звонок» и 1 июня (Международный день защиты детей) являются днями запрета розничной продажи алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания).
В соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области Радаева В.В. от 20 мая 2020 года № 344-р «Об установлении даты проведения мероприятия «Последний звонок» в общеобразовательных организациях Саратовской области в 2020 году» установлена единая дата проведения на территории области мероприятия «Последний звонок» - 29 мая 2020 года.
Обращаем внимание руководителей предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального образования «Город Саратов» на недопустимость реализации алкоголя в указанные дни:
- 29 мая 2020 года (Единая дата проведения на территории области мероприятия «Последний звонок»);
- 1 июня 2020 года (Международный день защиты детей).