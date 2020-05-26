Сегодня и 1 июня в Саратове запрещена продажа алкоголя

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В соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области Радаева В.В. от 20 мая 2020 года № 344-р «Об установлении даты проведения мероприятия «Последний звонок» в общеобразовательных организациях Саратовской области в 2020 году» установлена единая дата проведения на территории области мероприятия «Последний звонок» - 29 мая 2020 года.Обращаем внимание руководителей предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального образования «Город Саратов» на недопустимость реализации алкоголя в указанные дни:- 29 мая 2020 года (Единая дата проведения на территории области мероприятия «Последний звонок»);- 1 июня 2020 года (Международный день защиты детей).