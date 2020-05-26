В дежурные группы детских садов Саратова привели почти 1200 детей

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Все поступившие дети прошли стандартный утренний фильтр, им измерили температуру и только после этого приняли в садик.Сами помещения проходят процедуры дезинфекции в полном соответствии с требованиями СанПиН, в них регулярно осуществляются проветривание и кварцевание при помощи устройств, безопасных для использования в помещениях, где присутствуют дети.