В дежурные группы детских садов Саратова привели почти 1200 детей
Сегодня, 25 мая, в детские сады Саратова родители привели 1183 ребенка. В настоящее время в 78 дошкольных учреждениях открылись 131 дежурная группа.
Все поступившие дети прошли стандартный утренний фильтр, им измерили температуру и только после этого приняли в садик.
Сами помещения проходят процедуры дезинфекции в полном соответствии с требованиями СанПиН, в них регулярно осуществляются проветривание и кварцевание при помощи устройств, безопасных для использования в помещениях, где присутствуют дети.