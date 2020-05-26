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Сегодня пройдет Всероссийский онлайн-марафон "Последний звонок-2020"

Новости


Совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников Министерство просвещения организует масштабный онлайн-марафон – Всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в сообществе ведомства ВКонтакте. Акция проводится для поддержки выпускников страны в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Сегодня, 25 мая, в 10.00 по московскому времени онлайн-марафон откроет министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который выступит с поздравлением выпускников и расскажет о своих школьных годах. Цепочку выступлений подхватят педагоги и учащиеся из всех регионов страны. Каждый выступающий в конце позвонит в колокольчик как символ Последнего звонка. От Саратовской области российских выпускников поздравят учитель истории и обществознания лицея математики и информатики города Саратов, Герой Труда Российской Федерации, Заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Корнилова и ученица 11 класса физико-технического лицея № 1 г. Саратов, победительница Всероссийской гуманитарной телевизионный олимпиады «Умницы и умники» этого года Наталия Фоменко. В прямом эфире они поздравят выпускников с Последним звонком и поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе.

В ходе онлайн-марафона ведущие объявят о запуске сразу нескольких акций и флешмобов, организованных Минпросвещения России в социальных сетях к Последнему звонку для школьников.

Так, в соцсети «ВКонтакте» каждый выпускник сможет поставить отличительный эмодзи-статус со звонком и поделиться воспоминаниями о тёплых школьных годах. Пользователи примерят праздничные маски, получат предсказание о будущей профессии и отправят открытки своим одноклассникам и любимым педагогам. По хэштегу #последнийзвонок2020 истории попадут в специальный блок в новостной ленте — можно будет посмотреть, как проводят этот день выпускники по всей стране.

В видеороликах под хэштегом #СпасибоУчителям во всех соцсетях выпускники выразят признание педагогам за их труд. На память о своём выпуске они создадут онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хэштегом #МойКласс2020. А в TikTok ребята запишут видеоролики в популярном среди пользователей соцсети формате под хэштегом #КпраздникуГотов и предстанут в парадной школьной форме.

В рамках уникального марафона, одной из ярких акций станет флешмоб, готовящийся совместно с телеканалом «Россия-1» «Последний звонок». В ходе флешмоба каждый выпускник этого года в 11.00 прямо из дома, звеня в колокольчик, даст свой последний звонок. Таким образом, снимая эту акцию в самых разных регионах, пройдет перекличка школьников всей России, которая завершится одним общим последним школьным звонком для всей страны. Это будет очень важный и эмоциональный момент всего дня и программы, ведь вся страна увидит главных героев дня – выпускников 2020 года.

Телевизионная версия флешмоба выйдет в рамках вечернего шоу 30 мая в 17.55 на канале «Россия-1» в специальном выпуске, участниками которого станут самые авторитетные, значимые и популярные персоны, которые являются настоящими кумирами миллионов.

Праздничная акция, организованная в поддержку выпускников – 2020, пройдёт под девизом «Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты»!