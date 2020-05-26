Дистанционное оформление грузовых отправок на ПривЖД выросло более чем на 20% в апреле

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Это на 20,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 88% от общего количества документов было оформлено через автоматизированную систему ЭТРАН (Электронная транспортная накладная) с применением электронной подписи. В марте-апреле 2020 года к услуге оформления документов с применением электронной подписи был подключен 31 новый пользователь. Для удобства клиентов действует онлайн – портал «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок». В нём можно получить бесплатный базовый пакет информационных услуг. В апреле 2020 года с его помощью клиенты Приволжской железной дороги получили ответы на 11 тыс. запросов.Также функционирует мобильное приложение «РЖД-Груз», которое является аналогом личного кабинета клиента грузовых перевозок и позволяет получить тот же спектр информации с мобильного телефона. Для удобства клиентов в приложении реализована возможность подписания электронных документов с помощью push-уведомлений.