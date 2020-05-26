Учащаяся МБУДО «Детская школа искусств № 8» завоевала звание лауреата XI Международного телевизионного конкурса "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ — 2020".

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Этот дистанционный конкурс проходил в Москве с 1 по 10 мая при поддержке Министерства культуры России. Творческое состязание проходило в трёх возрастных категориях. В конкурсе приняли участие около 2000 учащихся школ искусств и студентов ВУЗов культуры практически из всех регионов России. Членами жюри были приглашены профессора ведущих ВУЗов России. Председателем жюри был Александр Андреевич Цыганков — советский и российский музыкант, композитор, Народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных, кавалер Ордена Дружбы Народов.Учащаяся фортепианного отделения МБУДО "ДШИ № 8" Чистякова Ксения (класс преподавателя Чередник Ирины Викторовны) стала лауреатом II степени. Преподаватель Чередник И.В. была отмечена Благодарственным письмом «за профессионализм, высокое мастерство, энтузиазм и самоотдачу».