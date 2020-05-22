В Саратове продолжается работа над курсом онлайн-лекций «Мир кино для начинающих»

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На официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра 21 мая размещена вторая лекция этого проекта: https://www.youtube.com/watch?v=VLOJIoh9biM.Напомним, что в первую очередь этот онлайн-проект будет интересен авторам открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», а также и тем, кто просто интересуется и любит кино.В этой лекции Таисия Никитина ответит на вопросы, которые в первую очередь возникали и возникают у нее при работе над фильмом: как связаны кино и живопись, каким образом отображают кино и изобразительное искусство человека во времени и пространстве, что становится принципиальным при поиске своего героя.Организаторы проекта ждут мнения и впечатления слушателей.Возможно, кто-то из просмотревших этот курс кинематографистов, захочет также поделиться своим опытом и мыслями с начинающими киноавторами.Обращайтесь к представителям «Саратовской кинотраектории» на электронную почту kinotrek64@mail.ru или через специальную форму обратной связи на главной странице сайта киновертикальсаратов.рф.