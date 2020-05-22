«Ночь Музеев-2020»: священная память, виртуальное пространство и живые эмоции

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Такой повышенный интерес к ежегодной культурно-просветительской акции не удивил. В связи с угрозой коронавируса традиционная музейная Ночь поменяла формат – она как многие другие культурные события в период неблагополучной эпидемиологической ситуации получила приставку "онлайн". Слышала от представителей музейного сообщества, что большинство работников музеев сильно волновались от ухода акции в виртуальное пространство. Напрасно. Переживать оставалось только посетителям-завсегдатаям Ночи Музеев. Переход по хэштегу #Ночьмузеев в социальной сети ВКонтакте также грозил взрывом мозга, поскольку глаза разбегались от множества предлагаемых для «посещения» и участия выставок, семинаров, мастер-классов, лекций, викторин, а желания объять необъятное поселяли в душу творческий непокой. Но обо все по порядку.Думаем, другие саратовские музеи не обидятся, если мы предположим, что первый, который приходит на ум саратовцам, это Государственный музей имени А.Н.Радищева. С него и мы начали свое интернет-путешествие в культурной Ночи. В этом году Радищевский посвятил Ночь музеев своему 135-летию. В этот вечер можно было посмотреть выступления воспитанников Детских школ искусств Саратова, подготовленных ко дню рождения музея. Ярко напомнили о Ночи предыдущих лет записи музыкальных номеров на площадке перед историческим зданием. Но главное ждало поклонников Радищевского музея в полночь. Это была настоящая НОЧЬ, поскольку ведущие специалисты музея – Ирина Ефарова и Елена Шкута – познакомили всех желающих с его «Ночными обитателями», скульптурами. Еще более впечатлил исполненный Иваном Витали в бронзе в античной стилистике бюст Александра Сергеевича Пушкина. Как мрачно и в то же время завораживающе прозвучал в пустых залах Сон Татьяны, прочитанный экскурсоводами в качестве поэтического сопровождения! От гипсовой статуи императора Петра, созданной Марком Антокольским, исходит такая мощь, что складывалось впечатление, с минуты на минуту она живет. Покорило духовное благородство «Дяди Григория», деревянной скульптуры авторства Сергея Коненкова. Работы Сальватора Альбано и Феликса Леконта дополнили сюжет информацией о множестве стилей и почерков мировой скульптуры. В итоге посетила мысль, что облеченные в разный «мертвый» материал исторические личности на самом деле живые, настолько в них очевиден характер и одухотворенность.Отличительная особенность программы Саратовского областного музея краеведения – увлекательные квесты. В 2020-м эта часть была посвящена «Времени Победителей!». Игра, как всегда, была основана на музейной коллекции. Посетители услышали о достижениях и победах, которыми гордится Саратовский край, о вкладе области в Великую Победу над фашизмом. Желающие проверили свою эрудицию, узнали интересные исторические факты. Большой интерес вызвала выставка «Победу одержал народ. Плакат работал на победу». Экспозиция создана музеем на платформе Артефакт с технологией дополненной реальности. Создание экспозиции стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Познавательными и увлекательными рассказами сопровождались мини-выставкио раритетах из коллекции музея: вооружении стрельцов, фронтовом самолете Як-1, учебном самолете Як-18, на котором учился летать Юрий Гагарин. Уверены, загадки, ребусы, викторины, организованные краеведами региона в областном музее и его филиалах, значительно пополнили запаса знаний саратовцев о родном крае.Специалисты Музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского провели вечер 16 мая под лозунгом «Музей в каждый дом». И не прогадали, посылая нам данный месседж. Хотелось еще раз посетить «Провинциальный салон», в котором своим пением радует артист Михаил Журков.На виртуальной выставке «Работы художников-фронтовиков из фондов музея» были представлены картины Е.Ф.Тимофеева, А.П.Малютина, Г.Я.Харькова.75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвятил акцию Государственный музей К.А. Федина, при помощи виртуальных экскурсий и викторин погрузивший участников акции в творчество советских писателей в годы войны. Эстафету коллег из литературного музея мощно принял Музей боевой и трудовой славы. Для автора этих строк Саратовский историко-патриотический комплекс – место силы в родном городе. Родной и знакомой здесь кажется каждая тропинка, волнующим и дорогим – всякий экспонат. Поэтому с особым чувством воспринималась видео-лекция «Письма с фронта», экскурсия к памятнику «Куда летят саратовские «Журавли», виртуальное посещение экспозиции «На крыльях Победы» и многое другое.Подвести итог о Ночи Музеев-2020 будет логично рассказом об акции, проведенной Саратовским Историческим парком «Россия — Моя история» совместно с ОАО «РЖД». «Проследовав» в течение шести часов на виртуальном «Поезде Истории» по маршруту «Саратовское музейное кольцо 1941-1945», «пассажиры» познакомились с героями эпохи, событиями, происходившими в Саратове в годы войны.Как подсчитали организаторы, «железнодорожное путешествие» «совершили» порядка ста тысяч пользователей социальных сетей — на страничках саратовского Исторического парка «Россия — Моя история». Цифра представляется абсолютно закономерной. Десять видеороликов значительно обогатили нас информацией о работе саратовских музеев в годы Великой Отечественной. А викторина о дорогах Победы была построена настолько увлекательно, что ответы на вопросы мы искали всей семьей. Новая информация рождала желание узнать о событиях военных лет еще больше. И желаемое получали тотчас же. Это были статья о Лидии Руслановой; интервью о спортсменах-фронтовиках с исполнительным директором Олимпийского совета Саратовской области Артемом Скачковым; ролик о сражении за Зееловские высоты; две лекции о героях войны от заместителя директора парка по науке Ольги Васильевны Гришаниной.Ночь Музеев-2020 прошла субботним вечером. И он был незабываем! Музейное сообщество доставило большое удовольствие своей дружной работой в Ночи, нетривиальной подачей материала. Словно и не было "мониторно-экранных" границ. Напротив, не покидало ощущение, что идешь по саратовскому музейному кольцу в радостном предвкушении встречи с искусством. Несомненным плюсом переноса акции в виртуальное пространство безусловно можно считать то обстоятельство, что онлайн-режим для каждого желающего предоставляет возможность продлить Ночь Музеев на сколько угодно долгий срок. Ведь стать участником событий акции вы можете стать в любой день, зайдя на официальный сайт того или иного музея или посетив его страницу в социальных сетях. У вас обязательно появится желание прийти в музейные залы по окончании режима самоизоляции. Подарите себе такой подарок. Не пожалеете.Автор Елена Маркелова