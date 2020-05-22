Пенсионный фонд России: Выбрать социальные услуги можно онлайн

просмотров: 123

Всем получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг. НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин сам определяет: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент. Сделать выбор можно в один клик на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru или на Портале Госуслуг www.gosuslugi.ru.Для этого в разделе «Социальные выплаты» необходимо найти вкладку «О предоставлении НСУ» или «Об отказе от НСУ» и заполнить соответствующее заявление, выбрав нужные услуги. Отказаться от набора социальных услуг можно как полностью, так и частично (от одной либо двух социальных услуг в натуральной форме) в пользу денежного эквивалента или наоборот.Размер денежного эквивалента НСУ ежегодно индексируется. С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 155,06 руб. в месяц и включает в себя следующие услуги:ü предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 руб. в месяц),ü предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 руб. в месяц),ü бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 руб. в месяц).У федеральных льготников есть право менять порядок получения набора социальных услуг ежегодно. Для этого требуется до 1 октября подать соответствующее заявление. Заявления, принятые до 1 октября текущего года, будут действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.