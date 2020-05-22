Саратовцы приглашаются к участию в фестивале «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ».

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Учредителем II Всероссийского фестиваля молодёжных патриотических и социальных проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» является Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной молодежной патриотической организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» «Наследие» при поддержке Фонда президентских грантов (грант № 20-1-039236).Цель Фестиваля – выявление инновационных молодежных проектов и успешных патриотических практик для их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.Фестиваль пройдет в два этапа: заочный и очный. Заочный этап или конкурс проектов проходит 1 мая 2020 г. – 15 сентября 2020 г. Авторы лучших инновационных молодежных проектов и успешных патриотических практик будут приглашены на очный этап, который состоится 11 ноября 2020 г. – 14 ноября 2020 г. в г. Екатеринбурге.Участие в Фестивале могут принять работники и обучающиеся образовательных организаций среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия в конкурсе проектов, проводимого в рамках Фестиваля, принимается социальные проекты патриотической тематики, находящиеся на стадии идеи, реализации, и проекты, реализация которых завершена в 2019 – 2020 годах.