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В воскресенье состоится рейд по пресечению фактов браконьерства на воде

Новости


Рано утром, 24 мая, в рамках межведомственного плана «Биосфера» совместно с органами рыбнадзора, полиции и комитета охотничьего хозяйства и рыболовства пройдет рейд по пресечению фактов браконьерства на воде.

С 1 мая на территории Саратовской области действует нерестовый запрет на лов рыбы.

Кроме этого, рейд будет приурочен к федеральной масштабной акции «Всероссийский день без сетей». Мероприятие направлено на изъятие из водоемов брошенных, бесхозных, незаконно установленных орудий лова.

Старт акции намечен на 4 утра, 24 мая, в воскресенье. Территориальное место сбора – база рыбнадзора под опорой старого моста в Энгельсе.

Из-за раннего времени начала мероприятия планируется доставка журналистов до места посадки в лодки и обратно в областной центр, поэтому необходимо подтвердить свое участие в освещении рейда заранее - до 16:00 22 мая (пятница) по телефону 8-927-108-88-77, Светлана Неверова, пресс-секретарь комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.