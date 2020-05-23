23 Мая 2020 СУББОТА
Новости
09:59 | 23 мая
В "Составе Победы" - видеорассказ о поездах-банях
16:00 | 22 мая
В Саратове продолжается работа над курсом онлайн-лекций «Мир кино для начинающих»
15:23 | 22 мая
Пенсионный фонд России: Выбрать социальные услуги можно онлайн
14:47 | 22 мая
«Ночь Музеев-2020»: священная память, виртуальное пространство и живые эмоции
13:50 | 22 мая
Саратовцы приглашаются к участию в фестивале «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»
12:54 | 22 мая
В воскресенье состоится рейд по пресечению фактов браконьерства на воде
12:00 | 22 мая
На железнодорожных вокзалах Саратовского региона ПривЖД проведена повторная дезинфекция
10:49 | 22 мая
В Саратове пройдут мероприятия ко Дню российского предпринимательства
10:00 | 22 мая
Жителей Саратовской области ждут 25 тысяч вакансий
09:13 | 22 мая
"Состав Победы": очередной сюжет - об эвакуации тела Ленина
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В "Составе Победы" - видеорассказ о поездах-банях

Новости


В проект "Состав Победы" вошел сюжет о поездах-банях, которые играли большую роль в годы Великой Отечественной войны.

Во времена войны у наших войск помимо очевидного врага был ещё один. Мелкий, едва заметный, но весьма осязаемый паразит. Он не боится морозов, живёт на земле и под водой. Платяная вошь. Переносчик тяжёлых болезней: сыпного тифа и траншейной лихорадки.

Прошло всего 3 месяца с начала войны, а вши были уже почти у всех солдат. Что делать?

Наши железнодорожники нашли ответ ещё в 1904 году во времена Русско-Японской войны…