В "Составе Победы" - видеорассказ о поездах-банях

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Во времена войны у наших войск помимо очевидного врага был ещё один. Мелкий, едва заметный, но весьма осязаемый паразит. Он не боится морозов, живёт на земле и под водой. Платяная вошь. Переносчик тяжёлых болезней: сыпного тифа и траншейной лихорадки.Прошло всего 3 месяца с начала войны, а вши были уже почти у всех солдат. Что делать?Наши железнодорожники нашли ответ ещё в 1904 году во времена Русско-Японской войны…