22 Мая 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 22 мая
В Саратове продолжается работа над курсом онлайн-лекций «Мир кино для начинающих»
15:23 | 22 мая
Пенсионный фонд России: Выбрать социальные услуги можно онлайн
14:47 | 22 мая
«Ночь Музеев-2020»: священная память, виртуальное пространство и живые эмоции
13:50 | 22 мая
Саратовцы приглашаются к участию в фестивале «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»
12:54 | 22 мая
В воскресенье состоится рейд по пресечению фактов браконьерства на воде
12:00 | 22 мая
На железнодорожных вокзалах Саратовского региона ПривЖД проведена повторная дезинфекция
10:49 | 22 мая
В Саратове пройдут мероприятия ко Дню российского предпринимательства
10:00 | 22 мая
Жителей Саратовской области ждут 25 тысяч вакансий
09:13 | 22 мая
"Состав Победы": очередной сюжет - об эвакуации тела Ленина
08:51 | 22 мая
Топ-12: 4 шины KAMA TYRES рекомендуют на лето 2020
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На железнодорожных вокзалах Саратовского региона ПривЖД проведена повторная дезинфекция

Новости
На железнодорожных вокзалах Саратовского региона ПривЖД проведена повторная дезинфекция

Повторную комплексную дезинфекцию провели на железнодорожных вокзалах в Саратове, Аткарске, Балакове, Волжском, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках.

Мероприятия проводились с участием представителей Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионах. Главная цель – минимизация риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры.

При обработке использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных.

Комплекс мероприятий производился как внутри вокзальных комплексов, так и на прилегающих к ним территориях.

До момента стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах дезинфекция на железнодорожных вокзалах будет проводиться один раз в две недели.