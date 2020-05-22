На железнодорожных вокзалах Саратовского региона ПривЖД проведена повторная дезинфекция

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Мероприятия проводились с участием представителей Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионах. Главная цель – минимизация риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры.При обработке использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных.Комплекс мероприятий производился как внутри вокзальных комплексов, так и на прилегающих к ним территориях.До момента стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах дезинфекция на железнодорожных вокзалах будет проводиться один раз в две недели.