В Саратове пройдут мероприятия ко Дню российского предпринимательства

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Проект направлен на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала в Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития региона.Саратовская неделя предпринимательства – важное мероприятие, которое позволит поддержать представителей бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации и найти новые возможности в период карантинных мер.В рамках недели предпринимательства 25 мая стартует уже традиционная кампания по предоставлению сертификатов на прохождение образовательного курса «120 секунд» от Деловой среды. В этот раз внимание будет сосредоточено на женском предпринимательстве – в рамках кампании будет вручено 50 приглашений на новый курс – «120 секунд. Woman».26 мая центр «Мой бизнес» в онлайн-формате подведет итоги третьей волны премии «Делай на 100». Прием заявок на премию завершился 15 мая. Всего было подано 111 заявок. Из них 25 компаний получат сертификат на 100 тысяч рублей на рекламную кампанию бизнеса.Также 26 мая начнется федеральная антикризисная программа для предпринимателей Саратовской области, организованная совместно с образовательной платформой «Деловая среда». Это уже четвертый проект, который центр «Мой бизнес» запускает совместно с АО «Деловая Среда». Более 1000 предпринимателей обучались на этих программах.Цель антикризисной программы – дать ответы по всем областям бизнеса от продаж и до менеджмента по нормализации ситуации в период самоизоляции и кризиса, ответить на интересующие вопросы бизнеса в формате диалога с экспертами-практиками. Участники программы прослушают серию из 12 онлайн-вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров.Наряду с образовательными мероприятиями центр «Мой бизнес» подготовил серию коммуникационных онлайн-игр, которые помогут предпринимателям хорошо провести время и при этом улучшить свои навыки переговоров, достижения целей и самопрезентации. В период с 25 по 29 мая пройдет 6 игр на различную тематику.30 мая совместно с «Квиз, Плиз! Саратов» будет проведена интеллектуальная игра «Бизнес-квиз». В ней наряду со стандартными вопросами на логику, смекалку и эрудицию, будет 3 раунда с вопросами о бизнесе и известных предпринимателях.