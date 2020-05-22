22 Мая 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 22 мая
В Саратове продолжается работа над курсом онлайн-лекций «Мир кино для начинающих»
15:23 | 22 мая
Пенсионный фонд России: Выбрать социальные услуги можно онлайн
14:47 | 22 мая
«Ночь Музеев-2020»: священная память, виртуальное пространство и живые эмоции
13:50 | 22 мая
Саратовцы приглашаются к участию в фестивале «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»
12:54 | 22 мая
В воскресенье состоится рейд по пресечению фактов браконьерства на воде
12:00 | 22 мая
На железнодорожных вокзалах Саратовского региона ПривЖД проведена повторная дезинфекция
10:49 | 22 мая
В Саратове пройдут мероприятия ко Дню российского предпринимательства
10:00 | 22 мая
Жителей Саратовской области ждут 25 тысяч вакансий
09:13 | 22 мая
"Состав Победы": очередной сюжет - об эвакуации тела Ленина
08:51 | 22 мая
Топ-12: 4 шины KAMA TYRES рекомендуют на лето 2020
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

"Состав Победы": очередной сюжет - об эвакуации тела Ленина

Новости


Очередной сюжет проекта "Состав Победы" ОАО "РЖД" рассказывает о том, как была организована эвакуация тела Ленина.

Вечером 3 июля 1941 года маленькую железнодорожную станцию недалеко от Ярославского вокзала, окружили сотрудники НКВД. Прибыл состав из трёх вагонов. Один из них — особой конструкции с запечатанными дверями. ⠀ Специальный поезд перевозил особого пассажира, точнее, груз. Настолько секретный, что машинисты были в чине не ниже лейтенанта НКВД. А куда направлялся литерный, знали только двое: начальник поезда и ответственный за груз профессор Збарский, директор лаборатории при мавзолее Ленина. ⠀

В первые дни войны было решено, что тело вождя революции нужно было сохранить во что бы то ни стало. Решают отправить его в Тюмень — туда точно не доберётся немецкая авиация. Лететь самолётом опасно, поэтому единогласно принимается решение везти по железной дороге...