"Состав Победы": очередной сюжет - об эвакуации тела Ленина

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Вечером 3 июля 1941 года маленькую железнодорожную станцию недалеко от Ярославского вокзала, окружили сотрудники НКВД. Прибыл состав из трёх вагонов. Один из них — особой конструкции с запечатанными дверями. ⠀ Специальный поезд перевозил особого пассажира, точнее, груз. Настолько секретный, что машинисты были в чине не ниже лейтенанта НКВД. А куда направлялся литерный, знали только двое: начальник поезда и ответственный за груз профессор Збарский, директор лаборатории при мавзолее Ленина. ⠀В первые дни войны было решено, что тело вождя революции нужно было сохранить во что бы то ни стало. Решают отправить его в Тюмень — туда точно не доберётся немецкая авиация. Лететь самолётом опасно, поэтому единогласно принимается решение везти по железной дороге...