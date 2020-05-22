Жителей Саратовской области ждут 25 тысяч вакансий

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Он отметил, что Президентом, Правительством РФ, региональной властью предпринимается ряд беспрецедентных мер, направленных на смягчение непростой ситуации на рынке труда. Так из состоявших на учете безработных пособие по безработице получают 23710 чел. Это 90,3% из числа обратившихсяИ.о. министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская продолжила тему, отметив, что с 30 марта по 19 мая в дистанционном режиме было получено 19650 заявлений граждан о содействии в поиске подходящей работы через портал «Работа в России». 90 % из обратившихся уже признаны безработными. Дополнительную выплату на каждого ребенка до 18 лет в размере 3000 рублей получают более 3000 граждан.Журналистов познакомили с социальным портретом жителя области, обратившегося за помощью в службу занятости. Это, как правило, городские жители – 81% заявлений подано именно от них, 55% составляют женщины, по возрастному цензу - это люди в возрасте от 30 до 49 лет (57% от числа обратившихся), имеют среднее образование.И.о. министра минзанятости также рассказала о нововведении, которое касается перерегистрации безработных. Процедура была упрощена для удобства жителей региона. Перерегистрация граждан, признанных в установленном порядке безработными осуществляется дистанционно без личного посещения центров занятости теперь один раз в месяц. Выплата пособия по безработице будет также производиться ежемесячно. Ранее выплаты осуществлялись 2 раза в месяц от явки до явки.Далее слово предоставили руководителю ГИТ в Саратовской области Алексею Санникову, который сообщил, что в государственную инспекцию труда поступило 619 обращений от жителей Саратовской области."В основном речь идет о незаконном увольнении, задержке заработной платы, невыдача документов при расторжении трудовых договоров, а человек в результате не может устроится на новое место работы или встать на учет в центр занятости", - пояснил руководитель ГИТ.Кроме того, он отметил, что по поступившей в трудинспекцию информации, задолженность по зарплатам перед работниками региона составляет 201 млн. рублей у 50 предприятий. Эта ситуация находится на контроле.Зампред Сергей Наумов призвал граждан, потерявших работу, обратиться к базе вакансий областной службы занятости. На данный момент в ней находится 25 тыс. вакансий.