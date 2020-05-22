Топ-12: 4 шины KAMA TYRES рекомендуют на лето 2020

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Участниками рейтинга стали легковые Viatti Strada Asimmetrico и КАМА 365, а также шины для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco A/T и KAMA 365 SUV.«Второй сезон по вашим просьбам мы включаем в обзор Viatti Strada Asimmetrico и Viatti Bosco H/T, – рассказали эксперты канала «Программа автомобиль». – Шины Viatti очень хорошо держат ударные нагрузки. У них прочная и надежная боковина».Шины для внедорожников и других автомобилей повышенной проходимости KAMA 365 SUV и легковые КАМА 365 имеют маркировку M+S. Обе модели предназначены для эксплуатации при температуре от -10°С до +55°С, а благодаря просчитанному расположению шашек и канавок на протекторе эффективно сопротивляются аквапланированию и гарантируют высокие сцепные свойства. Линейка Viatti Strada Asimmetrico спроектирована для комплектации компактных и среднеразмерных легковых автомобилей, для эксплуатации в городских условиях и при движении по высокоскоростным трассам. Шины класса SUV Viatti Bosco A/T в свою очередь имеют оптимизированный каркас, смещенные крупные шашки и ребра, а также усиленные плечевые шашки. Данные особенности позволяют равномерно распределять давление в пятне контакта с дорогой. Автомобиль будет ехать устойчиво даже при самом активном вождении.«Мы гордимся тем, что шины производства KAMA TYRES из сезона в сезон выбирают автомобилисты нашей страны, их рекомендуют авторитетные эксперты и они регулярно возглавляют рейтинги продаж магазинов», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».Источник: «Программа Автомобиль» https://www.youtube.com/watch?v=FDoOwLT0IwE&feature=youtu.be