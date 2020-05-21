21 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
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Мерами поддержки смогут воспользоваться более 32 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса
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Мерами поддержки смогут воспользоваться более 32 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

Новости


На федеральном и региональном уровне определены меры по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

У нас в регионе мерами поддержки смогут воспользоваться более 32 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в которых занято порядка 120 тыс. человек. При этом 6 тыс. предпринимателей поддержат на региональном уровне из отраслей, не попавших в федеральный перечень пострадавших видов деятельности.

По словам первого зампреда Вадима Ойкина, на сегодняшний день федеральными мерами поддержки уже воспользовались:

– отсрочкой по уплате налогов - 22 тыс. предпринимателей;

– на неотложные нужды выплачено 101,2 млн. рублей грантов;

– по реструктуризации кредитов одобрено 708 заявок на 7,3 млрд. рублей;

– на беспроцентные кредиты на выплату зарплат работникам одобрено 204 заявки на 384,1 млн. рублей;

– на льготную ипотеку одобрено 129 заявок под 6,5% на 195,5 млн. рублей.