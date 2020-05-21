Стартовал городской конкурс детского и юношеского театрального творчества «Маска-2020»
С 18 по 25 мая проходит в режиме онлайн городской конкурс детского и юношеского театрального творчества «Маска-2020».
Цель конкурса – развитие творческих способностей учащихся, приобщение их к отечественной театральной культуре, драматургии и литературе.
Организаторами конкурса являются комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и Дворец творчества детей и молодежи им. Олега Табакова.
На конкурс подали заявки 13 театральных коллективов из общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
Конкурсанты представили видео-спектакли с интересным и разнообразным репертуаром: «А зори здесь тихие» по повести Б.Васильева, «Василий Теркин» по поэме А.Твардовского, «Маша и Витя против «Диких гитар» по сказке Ю.Яковлева, «Сестра моя русалочка» по мотивам пьесы Л.Разумовской, «Доктор Айболит» по мотивам сказки К.Чуковского и другие.
Оценивать работы будет компетентное жюри, сформированное организаторами из заслуженных работников культуры РФ, педагогов образовательных учреждений культуры и искусств, актеров театра и кино.