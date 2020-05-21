В Петровском районе введен первый участок орошаемых земель

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Главу региона проинформировали, что ООО «Плодородие – Саратов» начало свою деятельность на территории района в прошлом году, было создано 30 рабочих мест.Губернатор посетил базу сельхозтехники предприятия. Здесь расположены административное здание, общежитие для механизаторов, крытый ток площадью 2000 кв.м, ангар, который будет использоваться для хранения семян яровой пшеницы. Имеется в наличии 19 единиц техники.По словам руководителя, под урожай 2020 года было посеяно свыше 5 тыс. га озимой пшеницы элитных сортов."В Петровск пришло новое хозяйство и образцово ведет сельскохозяйственные работы. Закупили технику. Создали рабочие места с уровнем зарплаты в 30 тысяч рублей. Именно такая должна быть в среднем по АПК области", - отметил глава региона.В ходе посещения КФХ В.Чернова Губернатор осмотрел, как идет сев кукурузы на зерно, ознакомился с мелиоративной системой. В этом хозяйстве в прошлом году введен первый орошаемый участок в Петровском районе.Руководитель КФХ Валерий Чернов рассказал, что для получения наивысших урожаев был создан в 2019 году орошаемый участок площадью 253,5 га. Объем инвестиций составил 32,1 млн. рублей средств сельхозпредприятия. Установлено 3 дождевальных машины марки «IRTEK», проложен трубопровод 2,7 км."Хозяйство прогрессирует год от года - берет самую современную технику, внедряет передовые технологии. Сделан первый шаг, чтобы получать более 100 ц/га кукурузы на зерно. Работает госпрограмма по мелиорации, компенсируется до половины вложений. В Петровске выбран верный подход, и я благодарен сельхозпроизводителю за такое решение", - отметил Губернатор.На орошаемом участке ведется сев кукурузы на зерно. В текущем году были приобретены две сеялки точного высева и зерноуборочный комбайн с жаткой.Глава КФХ рассказал: "Чтобы добиваться хороших результатов, орошение необходимо. Мы ознакомились с мелиоративными технологиями. У нас зона рискованного земледелия, не всегда получается выращивать хороший урожай сельхозкультур. Без орошения кукуруза дает 60-65 ц/га, а на орошении - до 150 ц/га. Государство нам помогает, компенсируется половина затрат на оборудование. Мы первые в Петровске, кто начал заниматься орошением, и теперь другие смотрят, может быть, тоже войдут в программу".Губернатор также отметил, что сегодня в области засеяно 2 млн. га под новый урожай. "Это большой результат. Засеяно уже 75% от плана. Несмотря на непростые погодные условия, ограничительные меры из-за коронавируса, посевная идет успешно. Озимые находятся в очень хорошем состоянии, что дает надежду на хороший урожай. Значит, стоит задача роста зарплаты в сельском хозяйстве, она должна быть не менее 30 тыс. рублей, так как для нас приоритет - человек труда", - подчеркнул Валерий Радаев.Сообщает пресс-служба губернатора.