По нацпроекту «Культура» в селе Николаева Ивантеевского района ремонтируют дом культуры
В Ивантеевском районе в рамках национального проекта "Культура" полным ходом идёт ремонт двух домов культуры в сёлах Ивановка и Николаевка.
В селе Николаевка дом культуры – единственное учреждение такого рода. В нем занимаются творческие коллективы, проводятся праздники, работает библиотека. После ремонта в доме культуры будут созданы самые современные условия для занятий искусством и творчеством.
В настоящее время идет полное обновление фасада, капитальный ремонт внутренних помещений, замена коммуникаций и электропроводки. Все работы планируется завершить к концу сентября текущего года.
Всего на реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» в 2020 году заложено 200,7 миллиона рублей. Работы проходят в соответствии с дорожными картами.
Всего в рамках федеральной программы «Культурная среда» в 2020 году будет отремонтировано пять сельских домов культуры и построен новый дом культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района. На эти цели выделено 78,6 млн рублей.