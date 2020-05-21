По итогам зрительского голосования лучшим кинозалом Саратовской области признан "Глобус" Красноармейского района

просмотров: 110

Подошло к концу зрительское онлайн-голосование в рамках конкурса «Лучший кинозал Саратовской области». Победу одержал «Глобус» МБУК «ЦКС Красноармейского муниципального района». За него проголосовали 684 человека.Номинанты-2020 состязались в двух направлениях. Первое составили тематические предсеансовые киномероприятия и видеопрезентации о совершенствовании методов привлечения зрителей в кинозалы. Также впервые организаторы - региональные министерство культуры и киновидеоцентр -учредили Приз зрительских симпатий для самого популярного муниципального модернизированного кинозала, получившего в свою поддержку наибольшее количество голосов.- В этом году мы впервые проводили традиционный и всем хорошо известный конкурс «Лучший Дом кино» в абсолютно новом формате, - сообщила директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная. Во-первых, учредили отдельную номинацию для муниципальных модернизированных кинозалов. Во-вторых, по понятным причинам, организовали просмотр и оценку конкурсных работ членами жюри в дистанционном режиме. В этих условиях возникла и еще одна идея – устроить зрительское интернет-голосование и, таким образом, предоставить участникам дополнительную возможность не только для получения приза, но и для повышения их узнаваемости среди зрительской аудитории. Надеемся, что предложенный нами формат получит положительный отклик у коллег из муниципальных учреждений культуры, и мы сможем продолжить практику внедрения онлайн-инструментарий для совершенствования и повышения популярности конкурса.- Я уверена, что онлайн и дистанционные мероприятия, акции, конкурсы очень эффективны в качестве дополнительного способа привлечения внимания жителей области к деятельности учреждений культуры, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина. - Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, наша область продолжает активно участвовать в национальном проекте «Культура», в том числе и в области кино. Девять муниципальных районов - Балашовский, Вольский, Екатериновский, Краснопартизанский, Новобурасский, Озинский, Ровенский, Энгельсский и ЗАТО Светлый примут участие в этом году в программе модернизации муниципальных кинозалов.В непростых социальных условиях, сложившихся из-за вынужденных карантинных мер, мы делаем все, чтобы сохранить кино, нашу зрительскую аудиторию.Приз зрительских симпатий будет вручен представителям кинозала «Глобус» партнером областного киновидеоцентра - региональной общественной организацией содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория». Награждение состоится в августе на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского кино.