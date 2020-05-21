21 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:12 | 21 мая
Мерами поддержки смогут воспользоваться более 32 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса
14:18 | 21 мая
Стартовал городской конкурс детского и юношеского театрального творчества «Маска-2020»
13:20 | 21 мая
По нацпроекту «Культура» в селе Николаева Ивантеевского района ремонтируют дом культуры
12:56 | 21 мая
В Петровском районе введен первый участок орошаемых земель
11:39 | 21 мая
По итогам зрительского голосования лучшим кинозалом Саратовской области признан "Глобус" Красноармейского района
10:40 | 21 мая
ПФР информирует, кому положены сразу две "детские" выплаты в связи с коронавирусом
09:48 | 21 мая
Саратовские турбазы готовятся к приему отдыхающих
09:00 | 21 мая
"Троянский конь" Великой Отечественной
18:43 | 20 мая
«Балтика» взяла на себя обязательства до 2022 года по сбору и переработке упаковки
15:30 | 20 мая
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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"Троянский конь" Великой Отечественной

Новости


Очередной видеоролик проекта "Состав Победы" ОАО "РЖД" рассказывает о хитрости фашистских захватчиков, пытавшихся по примеру ахейцев прорваться в город Лиепае.

... Утром 23 июня 1941 года советский железнодорожный состав мчится на высокой скорости. Диспетчеры зажигают перед ним зелёные сигналы, чтобы он успел в Лиепае — эвакуировать семьи советских военнослужащих и партийных работников.

Военный комендант города Лиепае для этой цели затребовал пустой пассажирский состав. Но на пути его ждёт засада.

Чтобы прорваться в Лиепае, немцы решают использовать опыт древних греков — ахейцев, которые в своё время пробрались в город Трою и заняли его, спрятавшись в огромном деревянном коне.

Вражеские солдаты захватывают поезд и рассредоточиваются по вагонам. Состав продолжает двигаться в Лиепае, но в последний момент немецкое командование решают усилить свой десант...