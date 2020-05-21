"Троянский конь" Великой Отечественной
Очередной видеоролик проекта "Состав Победы" ОАО "РЖД" рассказывает о хитрости фашистских захватчиков, пытавшихся по примеру ахейцев прорваться в город Лиепае.
... Утром 23 июня 1941 года советский железнодорожный состав мчится на высокой скорости. Диспетчеры зажигают перед ним зелёные сигналы, чтобы он успел в Лиепае — эвакуировать семьи советских военнослужащих и партийных работников.
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Военный комендант города Лиепае для этой цели затребовал пустой пассажирский состав. Но на пути его ждёт засада.
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Чтобы прорваться в Лиепае, немцы решают использовать опыт древних греков — ахейцев, которые в своё время пробрались в город Трою и заняли его, спрятавшись в огромном деревянном коне.
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Вражеские солдаты захватывают поезд и рассредоточиваются по вагонам. Состав продолжает двигаться в Лиепае, но в последний момент немецкое командование решают усилить свой десант...