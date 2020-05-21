21 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
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«Балтика» взяла на себя обязательства до 2022 года по сбору и переработке упаковки

Новости
Компания «Балтика» озвучила свои ключевые достижения в 2019 году в области устойчивого развития.
«Балтика» взяла на себя обязательства до 2022 года по сбору и переработке упаковки

В сложных экономических условиях, вызванных кризисом и пандемией COVID-19, «Балтика» усиливает деятельность в области устойчивого развития в рамках программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» и берет на себя обязательства обеспечить к 2022 году сбор и переработку не менее 50% объема всей выпускаемой на отечественный рынок упаковки.
В 2019 году компания в ходе реализации проекта «Принеси пользу своему городу», начала сотрудничать с 19 новыми партнерами по сбору и переработке вторсырья. В 50 городах страны было установлено до 10 000 контейнеров для сбора упаковки, которая затем направляется на переработку и вторичное использование. В стеклянной бутылке или алюминиевой банке, используемых «Балтикой», содержится до 30% переработанных материалов.
Также «Балтика» активно оказывает помощь населению в период пандемии, развернув социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе». На сегодня компания поставила для медиков, региональных домов престарелых, волонтеров и пожилых людей свыше 240 тысяч единиц безалкогольных напитков и более 500 тысяч единиц средств защиты.
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