Страховой портфель от ООО «ПРОМИНСТРАХ» приняло ООО РСО «ЕВРОИНС»
На основании ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ» (ООО «ПРОМИНСТРАХ») опубликовало уведомление о завершении процедуры передачи страхового портфеля. Внеочередное общее собрание участников ООО «ПРОМИНСТРАХ» 6 марта 2020 года приняло решение о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности по договорам Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и передаче страхового портфеля Обществу с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС»» (ООО РСО «ЕВРОИНС»).
Исполнение решения было реализовано 15 мая 2020 года в соответствии с договором между ООО «ПРОМИНСТРАХ» и ООО РСО «ЕВРОИНС» о передаче портфеля.
Все права и обязанности по переданным договорам страхования ОСАГО перешли к ООО РСО «ЕВРОИНС» от ООО «ПРОМИНСТРАХ» 15 мая 2020 года.