ПФР информирует, кому положены сразу две "детские" выплаты в связи с коронавирусом

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Родителей интересует, на какую выплату они могут рассчитывать до 3 лет или с 3 до 16 лет?Специалисты пенсионного фонда Саратовской области отвечают:Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.Одной из таких саратовских семей стали Ольга и Василий Щетинины, которые воспитывают трех замечательных детей. Младшей дочке Марии 9 июня исполнится три года. Молодая женщина, у которой есть материнский капитал, уже оформила выплату в размере 5 тысяч рублей и получила деньги за апрель и май, а в следующем месяце получит за июнь, всего - 15 тысяч во время карантина.После дня рождения дочки, многодетная мама планирует подать заявление и на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такая же сумма полагается и каждому из старших детей Щетининых – 13-летней Анастасии и семилетнему Александру. Всего 30 тысяч рублей на троих детей.- Безусловно, это прекрасная поддержка для нашей семьи. Как мы поняли Президента, деньги выделяются на детей, поэтому решили с мужем потратить их на наших ребят, планируем обновить мебель в детской. Дочки и сынок уже в предвкушении этого, - рассказала Ольга Щетинина.Напомним, что Указ Президента от 11 мая 2020 года расширил круг российских семей, которым положена материальная поддержка в условиях эпидемии. Теперь выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь могут получить все семьи с детьми до 3 лет, не зависимо от того есть ли у родителей правона материнский капитал. Кроме того единовременная выплата в размере 10 тысяч будет производиться на каждого ребенка до 16 лет, то есть кому до 11 мая не исполнилось еще 16 лет или исполнится с 11 мая по 30 июня включительно. Эту единоразовую помощь семьи начнут получать с июня 2020 года.Самый быстрый и удобный способ оформить выплату – заполнить заявление на Портале Госуслуг. Заявления будут приниматься до 1 октября. Подробную информацию можно найти на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.