В Энгельсе обрушились лестничные марши в жилом доме
[b]Сегодня, 20 мая, в половине девятого утра поступила информация о том, что в Лётном городке (Энгельс) произошло обрушение двух лестничных маршев между 2-м и 3-м, 3-м и 4-м этажами дома №35. Дом 4-х этажный кирпичный 4-х подъездный.[/b
На месте работают спасательные службы.
С помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам.
Пострадала 37-летняя женщина, которая в сознании передана сотрудникам скорой помощи.
Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 13 человек и 5 единиц техники. Угрозы дальнейшего обрушения нет, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.