35-я годовщина празднования Дня славянской письменности и культуры будет проходить в онлайн режиме
День славянской письменности и культуры традиционно отмечается 24 мая.
Он приурочен к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В этот день в славянских странах повсеместно проходят праздничные концерты и торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.
В этом году отмечается 35-я годовщина празднования, которая пройдет в онлайн формате.
24.05.2020 г. ФГУП ВГТРК будет освещать исторические моменты, посвященные празднованию, в информационных выпусках телепрограммы «Вести».
Кроме того, на телеканале «Культура» в 13.00 пройдет трансляция документального фильма, посвященного празднику, которую будет предварять праздничное выступление Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла.