21 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:43 | 20 мая
«Балтика» взяла на себя обязательства до 2022 года по сбору и переработке упаковки
15:30 | 20 мая
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
14:44 | 20 мая
Страховой портфель от ООО «ПРОМИНСТРАХ» приняло ООО РСО «ЕВРОИНС»
14:27 | 20 мая
Скидка при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда в Саратовской области действует до конца мая
13:36 | 20 мая
35-я годовщина празднования Дня славянской письменности и культуры будет проходить в онлайн режиме
12:49 | 20 мая
В сельхозпредприятиях региона произведено 45,5 тысяч тонн молока
11:37 | 20 мая
В Энгельсе обрушились лестничные марши в жилом доме
10:50 | 20 мая
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
09:53 | 20 мая
В Саратовской области посеяно 70% яровых культур
09:00 | 20 мая
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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35-я годовщина празднования Дня славянской письменности и культуры будет проходить в онлайн режиме

Новости


День славянской письменности и культуры традиционно отмечается 24 мая.

Он приурочен к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В этот день в славянских странах повсеместно проходят праздничные концерты и торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.

В этом году отмечается 35-я годовщина празднования, которая пройдет в онлайн формате.

24.05.2020 г. ФГУП ВГТРК будет освещать исторические моменты, посвященные празднованию, в информационных выпусках телепрограммы «Вести».

Кроме того, на телеканале «Культура» в 13.00 пройдет трансляция документального фильма, посвященного празднику, которую будет предварять праздничное выступление Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла.