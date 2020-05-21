В сельхозпредприятиях региона произведено 45,5 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 15.05.2020 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 45,5 тыс. тонн молока, что составляет 106,3% к уровню 2019 года.
Валовой надой молока за сутки составил 364 тонны (104,5% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 17,8 кг (+0,5 кг к 2019 году).
В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (22452 т).
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Калининского (26,7 кг), Марксовского (26,3 кг) и Энгельсского (26,3 кг) муниципальных районов.