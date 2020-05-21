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Саратовские турбазы готовятся к приему отдыхающих

Новости


По данным на 7 мая, на территории Саратовской области осуществляют деятельность 93 турбазы в 15 муниципальных районах (Аткарский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Воскресенский, Красноармейский, Марксовский, Новобурасский, Ровенский, Самойловский, Саратовский район и г.Саратов, Ртищевский, Хвалынский, Энгельсский).

Из них 67 баз отдыха расположены на берегу Волги, их вместимость - 5042 человека.

В период ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции случаев ликвидации туристических баз не зарегистрировано.

Время ограничительных мер руководители объектов использовали с пользой: проведены косметические и капитальные ремонты мест проживания и отдыха. С началом сезона для туристов будут работать благоустроенные пляжные зоны с лежаками и беседками, спортивные площадки. Расширен перечень баз отдыха, где будут предложены бесплатные услуги парковок автомобилей, зон барбекю и мангальных зон, детских площадок, услуги по сбору грибов и ягод. Также будут предложены развлекательные программы и дискотеки, рыбалка, подводная охота, бильярд, услуги бань, проведение праздничных мероприятий, прокат лодок, водных лыж, катамаранов, бананов, таблеток, прогулки на катере.