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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов

Новости
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов

В Саратовской области крупные инвесторы могут платить пониженные ставки налога на прибыль до 1 января 2027 года.

Это возможно благодаря закону «О некоторых вопросах налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории Саратовской области». Законопроект был разработан министерством экономического развития региона и принят Саратовской областной думой.

Региональным инвестиционным проектом признается предприятие, целью которого является производство товаров или услуг на территории данного региона. Объем инвестиций, согласно принятому в регионе закону, должен составлять 50 млн. рублей на срок не более 3 лет со дня включения предприятия в реестр участников региональных инвестиционных проектов, либо 500 млн. рублей на срок не более 5 лет с аналогичными условиями.

Закон устанавливает дополнительные требования к региональным инвестиционным проектам. Они направлены на обеспечение достойного уровня заработной платы в регионе и увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест. Каждый региональный инвестиционный проект должен предусматривать создание минимум 30 новых рабочих мест на территории региона к моменту окончания срока его реализации, т.е. начала работы организации. Кроме того, в рамках проекта ежегодный рост поступлений налога на доходы физических лиц организации должен составить не менее 4% с момента начала финансирования проекта.

Принятие законопроекта позволяет инвесторам, реализующим региональный инвестиционный проект, применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ – в размере 10%, и в федеральную казну – 0%. Ранее инвестпроекты оплачивали в бюджеты всех уровней 20% налогов с прибыли.

Организация получает статус участника проекта со дня включения ее в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Порядок ведения реестра, состав сведений, содержащихся в нем, и форма инвестиционной декларации устанавливаются ФНС России. Решение о включении организации в реестр, а также о внесении в него изменений принимаются уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ, в нашем субъекте – это министерство экономического развития области.