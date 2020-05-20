Очередной видеорассказ проекта "Состав Победы" - о железнодорожных переправах через Волгу
Очередной видеоролик проекта ОАО "РЖД" "Состав Победы" повествует о железнодорожных переправах на Волге.
Армию надо постоянно снабжать оружием, боеприпасами, медикаментами и продовольствием. Поэтому развернули масштабное строительство двух участков железной дороги — по 600 км каждый вдоль обеих берегов Волги. Участки дороги надо соединить, но построить мост под огнём противника невозможно.
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Под носом у немцев начинает работать паромная железнодорожная переправа. Два самоходных парома — «Сталин» и «Переправа вторая». Каждый день они перевозят по 600 вагонов с ранеными солдатами и военными грузами.
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В сентябре 1942 года немцы наступают и становится понятно, что с воздуха переправа как на ладони и паромы надо незаметно увести.
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Но как это сделать, если сверху постоянно кружит немецкая авиация?..