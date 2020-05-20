В Саратовской области посеяно 70% яровых культур
На сегодня яровые культуры посеяны на площади 1 миллион 865 тысяч гектаров или 70% запланированных площадей, в том числе яровые зерновые посеяны на площади 818 тысяч гектакров.
Ведется сев ячменя, овес, яровой пшеницы, кукурузы, гороха, нута, чечевицы; технические культуры (горчица, сафлор, сахарная свекла, лен, подсолнечник, соя) посеяны на 977,2 тыс. га, картофель – на 8,3 га или 93%, овощные культуры – на 11,6 тыс. га (80%)
Закладка садов и плодовых питомников проведена на площади 50 га в Марксовском, Саратовском, Хвалынском, Красноармейском районах.
По итогам года планируется заложить многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений на площади более 600 га, в том числе садов интенсивного типа - 500 га.