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Холдинг «РЖД» даст скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадку

Новости
Холдинг «РЖД» даст скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадку

Холдинг «Российские железные дороги» в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в период действия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, предоставит 5-процентную скидку на терминально-складские услуги компаниям, оформленным на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки».

Скидка будет действовать с 15 мая до 1 июля 2020 года.

В настоящее время на площадке доступны такие терминальные услуги, как погрузка, выгрузка, ответственное хранение, перевалка с железнодорожного транспорта на автомобильный и с автомобильного на железнодорожный, хранение груза на открытой площадке. В обработку принимаются инертные, тарно-штучные, тяжеловесные и контейнерные грузы.

К электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» уже подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, 3 терминально-складских оператора, 5 перевозчиков и 6 стивидорных компаний.

Клиентская база превышает 5,1 тыс. пользователей.

Оператором платформы является ООО «Цифровая логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»)