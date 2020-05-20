Погрузка зерна на ПривЖД выросла почти в 2,5 раза в апреле

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По данной номенклатуре наибольший прирост к апрелю 2019 года отмечается на станциях Ершов (рост в 4,5 раза), Красный Кут (рост в 4,5 раза) и Золотая Степь (рост в 10 раз), где за минувший месяц было погружено 11,7 тыс. тонн, 15,8 тыс. тонн и 13,9 тыс. тонн, соответственно. Положительная динамика погрузки сохраняется и в текущем месяце.Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионах, контракты основных грузоотправителей Приволжской железной дороги выполняются в полном объеме.Положительной динамике отгрузки зерна в вагоны способствует реализация мероприятий, направленных на повышение уровня клиентоориентированности и поддержку грузоотправителей. Подразделения холдинга «РЖД» на Приволжской железной дороге совместно с региональными правительствами обеспечивают непрерывный мониторинг зернового рынка, разрабатывают мероприятия по развитию логистики перевозок, а также максимально упрощают доступ клиентов к железнодорожной инфраструктуре.С целью оптимизации процесса перевозок и снижения расходов грузовладельцев на Приволжской железной дороге предоставляются различные транспортно-логистические сервисы. В частности, услуга «Зерновой грузовой экспресс», гарантирующая ускоренное движение грузовых и порожних вагонов, а также принцип доставки «От двери до двери», позволяющий перевозить любые партии зерна в универсальных контейнерах. Вместе с тем ведётся организация отправок в смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также строительство дополнительных зернопогрузочных точек на инфраструктуре ОАО «РЖД».***На протяжении последних нескольких лет на Приволжской железной дороге реализуется программа по стимулированию перевозок и гарантированному вывозу зерновых грузов железнодорожным транспортом. Она включает комплексное обновление путевого хозяйства дороги, точечное и своевременное проведение ремонтных работ в местах зарождения грузопотока, а также оперативное изменение технологии работы погрузочных станций за счет ввода дополнительных единиц тягового подвижного состава, обеспечения круглосуточного режима работы и увеличения штата линейных работников в период массового предъявления грузов для перевозки.