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Илья Захаров вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Дельта"

Новости
Илья Захаров вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Дельта"

В новом сезоне в тренерском штабе саратовской команды будет работать Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года в Лондоне — Илья Захаров, который займется специальной физической и технической подготовкой наших футболистов.

О своих задачах в новом амплуа Илья рассказал пресс-службе клуба:

— «Я с самого детства увлекаюсь футболом, поэтому о существовании «Дельты» и достижениях клуба я знаю давно, в том числе, и от Сергея Вадимовича Кормилицына, с которым мы уже много лет знакомы. Более серьезный интерес к команде у меня возник после того, как на Театральной площади прошел этап чемпионата России по пляжному футболу. Мне очень понравилось профессиональное отношение и серьезный подход всех в клубе к пляжному футболу, и я понял, что Саратов может стать одним из лидеров в развитии этого вида спорта.

Хочу сказать, что работа в «Дельте» — это очень интересная идея, особенно учитывая, что на данный момент подобного смешения двух видов спорта еще встречать не приходилось. Если разобраться, то тренировки у прыгунов в воду и футболистов будут очень похожи. Песок позволяет футболистам получить максимальный результат от работы различных групп мышц или развить скоростные качества. На встрече с Эмилем Джабаровым мы обсудили, как лучше и комфортнее вписать такие занятия в основной тренировочный процесс без ущерба для него, ведь они должны идти только в плюс. Может быть, мы совместим обычные тренировки и спецподготовку, которую я дам ребятам, может, будут отдельные тренировочные дни. Вариантов существует масса, но главное, у меня есть огромный интерес воплотить это в жизнь».