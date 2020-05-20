Стартовала новая тематическая неделя «Культурный минимум» в рамках конкурса «Большая перемена»
С 18 мая школьники могут принять участие в новой тематической неделе «Культурный минимум» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится при поддержке министерства просвещения России. Неделя проходит в сообществе «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» и посвящена культуре и искусству.
Партнёрами недели выступают арт-кластер «Таврида», Центр развития культурных инициатив и Международный детский центр «Артек».
Старт событию дал ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.
В течение недели эксперты будут читать лекции по дизайну, моде, архитектуре, ребята смогут узнать много полезного о разных направлениях современного искусства. В программе недели – онлайн-экскурсии по МДЦ «Артек», встречи с педагогами и вожатыми лагеря, ежедневная рубрика «7 инфлюенсеров современного искусства» от арт-кластера «Таврида» и творческие челленджи.
19 мая директор «Артека» Константин Федоренко расскажет о международном детском центре, его традициях и программах в лектории «Артек: вчера, сегодня, завтра».
После школьники смогут принять участие в игре «Зарница», которая впервые пройдёт в онлайн-формате, а вечером вместе с друзьями и близкими спеть любимые песни в рамках флешмоба «Вечер у пионерского костра».
23 мая в сообществе «Большой перемены» в соцсети «ВКонтакте» состоится праздничный онлайн-концерт.