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Стартовала новая тематическая неделя «Культурный минимум» в рамках конкурса «Большая перемена»

Новости


С 18 мая школьники могут принять участие в новой тематической неделе «Культурный минимум» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится при поддержке министерства просвещения России. Неделя проходит в сообществе «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» и посвящена культуре и искусству.

Партнёрами недели выступают арт-кластер «Таврида», Центр развития культурных инициатив и Международный детский центр «Артек».

Старт событию дал ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

В течение недели эксперты будут читать лекции по дизайну, моде, архитектуре, ребята смогут узнать много полезного о разных направлениях современного искусства. В программе недели – онлайн-экскурсии по МДЦ «Артек», встречи с педагогами и вожатыми лагеря, ежедневная рубрика «7 инфлюенсеров современного искусства» от арт-кластера «Таврида» и творческие челленджи.

19 мая директор «Артека» Константин Федоренко расскажет о международном детском центре, его традициях и программах в лектории «Артек: вчера, сегодня, завтра».

После школьники смогут принять участие в игре «Зарница», которая впервые пройдёт в онлайн-формате, а вечером вместе с друзьями и близкими спеть любимые песни в рамках флешмоба «Вечер у пионерского костра».

23 мая в сообществе «Большой перемены» в соцсети «ВКонтакте» состоится праздничный онлайн-концерт.