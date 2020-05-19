В Саратове началась онлайн-акция «Книжный Оскар»

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В рамах акции читатели смогут выбрать лучшую детскую или юношескую книгу, а библиотекари смогут узнать, какую книгу саратовцы считают лучшей и порекомендовать ее другим гостям библиотеки.К участию в онлайн-акции приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Участники акции должны выбрать любимое литературное произведение для чтения вслух и подготовить видеозапись продолжительностью не более 4 минутРаботы принимаются до 31 мая этого года на электронный адрес sar-cbs-press@mail.ru.Видеоролики будут размещены 1 июня в Международный день защиты детей в инстаграм-аккаунте ЦБС @sar_cgb.Желающие могут также ознакомиться с положением о проводимой акции, которое полностью опубликовано на сайте учреждения в разделе «Конкурсы для читателей».