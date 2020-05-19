19 Мая 2020 ВТОРНИК
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14:25 | 19 мая
Стартовала новая тематическая неделя «Культурный минимум» в рамках конкурса «Большая перемена»
13:28 | 19 мая
В Саратове началась онлайн-акция «Книжный Оскар»
12:30 | 19 мая
Практика Саратовской области победила во всероссийском конкурсе АСИ
11:39 | 19 мая
В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов
10:51 | 19 мая
ПФР по Саратовской области продолжает прием заявлений на выплаты на детей до 3 лет и детей от 3 до 16 лет
10:00 | 19 мая
Областная специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет»
09:19 | 19 мая
Очередной сюжет проекта "Состав Победы" посвящен блокадному Ленинграду
20:41 | 18 мая
Шифер из хризотил-асбеста поможет аистам избежать травм
17:00 | 18 мая
Более 250 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
16:09 | 18 мая
Холдинг «РЖД» увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании
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В Саратове началась онлайн-акция «Книжный Оскар»

Новости
В Саратове началась онлайн-акция «Книжный Оскар»

Централизованная библиотечная система города Саратова к Международному дню защиты детей проводит для своих читателей онлайн-акцию «Книжный Оскар».

В рамах акции читатели смогут выбрать лучшую детскую или юношескую книгу, а библиотекари смогут узнать, какую книгу саратовцы считают лучшей и порекомендовать ее другим гостям библиотеки.

К участию в онлайн-акции приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Участники акции должны выбрать любимое литературное произведение для чтения вслух и подготовить видеозапись продолжительностью не более 4 минут

Работы принимаются до 31 мая этого года на электронный адрес sar-cbs-press@mail.ru.

Видеоролики будут размещены 1 июня в Международный день защиты детей в инстаграм-аккаунте ЦБС @sar_cgb.

Желающие могут также ознакомиться с положением о проводимой акции, которое полностью опубликовано на сайте учреждения в разделе «Конкурсы для читателей».