Практика Саратовской области победила во всероссийском конкурсе АСИ

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Об этом говорится в протоколе, который подписал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.Конкурс 2019 года стал самым массовым за всю историю его проведения: 80 регионов подали более 1,4 тыс. заявок. В финал вышли 29 решений из 19 регионов, в итоге попечительский совет конкурса признал лучшими 12 практик из 10 субъектов, в том числе из Саратовской области. Практики-победители разместят на «Смартеке» – цифровой платформе по обмену эффективными решениями регионов по социально-экономическому развитию - и будут рекомендованы для внедрения в других субъектах.«Мы очень рады, что наш проект, помогающий тысячам людей, признан победителем Всероссийского конкурса и удостоился положительной оценки столь высокого жюри. Это общая заслуга команды проекта, наших партнеров и, конечно же, подписчиков, ведь проект создан для них и на основе их потребностей. Особенно приятно, что это первая победа Саратовской области в номинации «Цифровое развитие», уверены, что в дальнейшем наш регион укрепит цифровое лидерство в конкурсе», – подчеркнула руководитель практики, директор саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» Анастасия Таранникова.Два года назад Росреестр, органы исполнительной власти Саратовской области, администрации муниципальных образований, профессиональные сообщества кадастровых инженеров, риэлторов, организации и учреждения в сфере земельно-имущественных отношений объединились в проекте «Владей Легко», чтобы людям было действительно легко владеть и распоряжаться недвижимостью.«При реализации инвестиционных проектов очень часто возникают вопросы в сфере земельно-имущественных отношений. Портал «ВладейЛегко» позволяет решить данную проблему, тем самым повышая эффективность взаимодействия государства и бизнеса. Цифровое решение, которое было найдено авторами данного проекта, сегодня особенно актуально. Поздравляю команду проекта с победой в конкурсе и желаю успешной реализации намеченных планов», – отметила министр экономического развития области Юлия Швакова.