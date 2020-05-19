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В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов
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В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов

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В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов

В конце текущей недели, 22 мая, завершится учебный год для школьников из 5-8 классов саратовских образовательных учреждений.


Детям выставят итоговые оценки с учетом отметок, полученных при дистанционном обучении, которые будут не ниже оценок, полученных по итогам предыдущих четвертей. Также с учетом эпидемической обстановки школам рекомендовали не проводить для учеников 5-8 и 10 классов переводных экзаменов.

Для ведения дистанционного обучения в настоящее время школам доступны федеральные образовательные онлайн-платформы «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», издательство «Просвещение», онлайн-платформа «Мои достижения», платформы новой школы «Олимпиум», «Билет в будущее», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры». Для школьников, которые не имеют доступа к высокоскоростному интернету, действует платформа «Моя школа в online». На сайте министерства просвещения России действует специальный раздел по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий.

Учебный год для школьников из 9-11 классов завершится 29 мая этого года.
Для старшеклассников комитет по образованию администрации города Саратова запустил проект «Готовимся к ЕГЭ вместе». В серии видеороликов лучшие педагоги города разбирают самые сложные задания государственной итоговой аттестации. Электронные ссылки на видеоролики публикуются на официальном сайте комитета по образованию.

По информации Рособрнадзора, государственная итоговая аттестация для девятиклассников в этом году проводиться не будет, а Единый госэкзамен будут сдавать только те, кому результаты нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.

Отметим, в завершение текущего учебного года «Последний звонок» для саратовских школ пройдет в онлайн-режиме.