В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов

просмотров: 88

Детям выставят итоговые оценки с учетом отметок, полученных при дистанционном обучении, которые будут не ниже оценок, полученных по итогам предыдущих четвертей. Также с учетом эпидемической обстановки школам рекомендовали не проводить для учеников 5-8 и 10 классов переводных экзаменов.Для ведения дистанционного обучения в настоящее время школам доступны федеральные образовательные онлайн-платформы «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», издательство «Просвещение», онлайн-платформа «Мои достижения», платформы новой школы «Олимпиум», «Билет в будущее», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры». Для школьников, которые не имеют доступа к высокоскоростному интернету, действует платформа «Моя школа в online». На сайте министерства просвещения России действует специальный раздел по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий.Учебный год для школьников из 9-11 классов завершится 29 мая этого года.Для старшеклассников комитет по образованию администрации города Саратова запустил проект «Готовимся к ЕГЭ вместе». В серии видеороликов лучшие педагоги города разбирают самые сложные задания государственной итоговой аттестации. Электронные ссылки на видеоролики публикуются на официальном сайте комитета по образованию.По информации Рособрнадзора, государственная итоговая аттестация для девятиклассников в этом году проводиться не будет, а Единый госэкзамен будут сдавать только те, кому результаты нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.Отметим, в завершение текущего учебного года «Последний звонок» для саратовских школ пройдет в онлайн-режиме.