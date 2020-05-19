Областная специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет»
Детский филиал областной специальной библиотеки для слепых подготовил виртуальную книжную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет».
Здесь можно познакомиться с произведениями о Великой Отечественной войне. Помимо этого читателям даны рекомендации о том, как следует приобщать детей к чтению книг о войне.
Представлена детская литература о войне, где сами герои и их поступки учат делать нелёгкий выбор, первые исторические факты, действия реальных исторических личностей.
Познакомиться с выставкой можно на официальном сайте ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» http://www.sarspeclib.ru/