19 Мая 2020 ВТОРНИК
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14:25 | 19 мая
Стартовала новая тематическая неделя «Культурный минимум» в рамках конкурса «Большая перемена»
13:28 | 19 мая
В Саратове началась онлайн-акция «Книжный Оскар»
12:30 | 19 мая
Практика Саратовской области победила во всероссийском конкурсе АСИ
11:39 | 19 мая
В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов
10:51 | 19 мая
ПФР по Саратовской области продолжает прием заявлений на выплаты на детей до 3 лет и детей от 3 до 16 лет
10:00 | 19 мая
Областная специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет»
09:19 | 19 мая
Очередной сюжет проекта "Состав Победы" посвящен блокадному Ленинграду
20:41 | 18 мая
Шифер из хризотил-асбеста поможет аистам избежать травм
17:00 | 18 мая
Более 250 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
16:09 | 18 мая
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Областная специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет»

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Детский филиал областной специальной библиотеки для слепых подготовил виртуальную книжную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет».

Здесь можно познакомиться с произведениями о Великой Отечественной войне. Помимо этого читателям даны рекомендации о том, как следует приобщать детей к чтению книг о войне.

Представлена детская литература о войне, где сами герои и их поступки учат делать нелёгкий выбор, первые исторические факты, действия реальных исторических личностей.

Познакомиться с выставкой можно на официальном сайте ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» http://www.sarspeclib.ru/