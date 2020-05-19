Очередной сюжет проекта "Состав Победы" посвящен блокадному Ленинграду
Осажденный Ленинград. Гитлер был уверен, что люди не выдержат условий блокады и цинично ждал, когда в Ленинграде не останется ни одного жителя.
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«Блокадные паек 125 граммов хлеба из целлюлозы и мельничной пыли. Ели лепёшки из клея, поджаривали их на олифе, на масляной краске».
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18 января 1943 года нашим войскам удаётся освободить небольшой кусочек земли — десять километров вдоль Ладоги. Место открытое, у врага как на ладони. Но именно там на следующий день начинают строить железную дорогу.
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За 17 дней десять тысяч строителей вручную проложили на промёрзшую ленинградскую землю 33 км железной дороги.
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Ещё во время строительства, дорога победы была вызывающей мишенью у врага. Её бомбили и разбитые рельсы приходилось восстанавливать снова и снова, каждый день. Дорога победы, словно лоскутное одеяло состояло из кусков рельсов разных размеров и высоты. Но поезда упрямо шли по ней в Ленинград...