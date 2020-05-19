19 Мая 2020 ВТОРНИК
Новости
14:25 | 19 мая
Стартовала новая тематическая неделя «Культурный минимум» в рамках конкурса «Большая перемена»
13:28 | 19 мая
В Саратове началась онлайн-акция «Книжный Оскар»
12:30 | 19 мая
Практика Саратовской области победила во всероссийском конкурсе АСИ
11:39 | 19 мая
В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов
10:51 | 19 мая
ПФР по Саратовской области продолжает прием заявлений на выплаты на детей до 3 лет и детей от 3 до 16 лет
10:00 | 19 мая
Областная специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет»
09:19 | 19 мая
Очередной сюжет проекта "Состав Победы" посвящен блокадному Ленинграду
20:41 | 18 мая
Шифер из хризотил-асбеста поможет аистам избежать травм
17:00 | 18 мая
Более 250 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
16:09 | 18 мая
Холдинг «РЖД» увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Очередной сюжет проекта "Состав Победы" посвящен блокадному Ленинграду

Новости


Осажденный Ленинград. Гитлер был уверен, что люди не выдержат условий блокады и цинично ждал, когда в Ленинграде не останется ни одного жителя.

«Блокадные паек 125 граммов хлеба из целлюлозы и мельничной пыли. Ели лепёшки из клея, поджаривали их на олифе, на масляной краске».

18 января 1943 года нашим войскам удаётся освободить небольшой кусочек земли — десять километров вдоль Ладоги. Место открытое, у врага как на ладони. Но именно там на следующий день начинают строить железную дорогу.

За 17 дней десять тысяч строителей вручную проложили на промёрзшую ленинградскую землю 33 км железной дороги.

Ещё во время строительства, дорога победы была вызывающей мишенью у врага. Её бомбили и разбитые рельсы приходилось восстанавливать снова и снова, каждый день. Дорога победы, словно лоскутное одеяло состояло из кусков рельсов разных размеров и высоты. Но поезда упрямо шли по ней в Ленинград...