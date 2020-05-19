Очередной сюжет проекта "Состав Победы" посвящен блокадному Ленинграду

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«Блокадные паек 125 граммов хлеба из целлюлозы и мельничной пыли. Ели лепёшки из клея, поджаривали их на олифе, на масляной краске».18 января 1943 года нашим войскам удаётся освободить небольшой кусочек земли — десять километров вдоль Ладоги. Место открытое, у врага как на ладони. Но именно там на следующий день начинают строить железную дорогу.За 17 дней десять тысяч строителей вручную проложили на промёрзшую ленинградскую землю 33 км железной дороги.Ещё во время строительства, дорога победы была вызывающей мишенью у врага. Её бомбили и разбитые рельсы приходилось восстанавливать снова и снова, каждый день. Дорога победы, словно лоскутное одеяло состояло из кусков рельсов разных размеров и высоты. Но поезда упрямо шли по ней в Ленинград...